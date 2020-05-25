МФЦ в Петербурге открыли после карантина по коронавирусу

Санкт-Петербург, 25 мая. Многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) заработали в Петербурге с 25 мая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Горожане начали занимать очередь в районе 08.30, соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра. Получить услуги можно только по предварительной записи.

В офис МФЦ пускают в масках и перчатках. Всех, кто не имел при себе средств индивидуальной защиты, не пропустили в здание.

Петербург находится на третьем месте в десятке регионов России с наибольшим числом пациентов с коронавирусом. По мнению главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, наметилось снижение заболеваемости.

Окончательное снятие ограничений в регионах страны возможно только при наличии вакцины от коронавируса или при иммунитете к COVID-19 у 65% населения.