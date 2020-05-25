Голосование о дистанционном образовании стартовало в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. Родителям и учителям в Петербурге предложили оценить качество дистанционного образования на платформе golos.gov.spb.ru.

Голосование стартовало в 10.00 и продлится до 14.00. Руководитель Фонда развития гражданского общества Станислав Еремеев считает, что в период эпидемии коронавируса нужно снизить риски для горожан. Поэтому электронное голосование является альтернативой традиционному голосованию.

«Нам кажется, что сейчас то время и тот час, когда, используя гаджеты, гражданам стоит дать возможность проголосовать», — сказал эксперт, его слова приводит издание «Петербургский дневник».

По совам Еремеева, эту технологию можно использовать даже при голосовании о поправках к Конституции. Напомним, что Госдума поддержала инициативу об электронном голосовании на выборах.

Петербург находится на третьем месте по числу выявленных пациентов с коронавирусом. Вирусологи считают, что новый тип коронавируса на несколько лет останется в популяции человека.

Эксперт Анатолий Альштейн поясняет, что затем коронавирус может мутировать и присоединиться к другим вирусам, которые вызывают респираторные заболевания.