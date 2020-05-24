Участник известной хип-хоп группы Bad Balance погиб при пожаре в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Участник российской хип-хоп группы Bad Balance 43-летний Роман «Купер» Алексеев погиб при пожаре в Петербурге. Об этом говорится на сайте коллектива.

В сообщении отмечается, что Роман Алексеев погиб вместе со своей матерью 23 мая при пожаре в Выборгском районе Северной столицы. Отмечается, что проведение судебно-медицинской экспертизы назначено на 25 мая.

Роман Алексеев — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-исполнитель.

«За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп-стиля», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что при пожаре в одной из квартир многоэтажного дома в Выборгском районе Петербурга погибли два человека. Пламя охватило 20 квадратных метров площади в 55-метровом помещении на восьмом этаже дома №16 на Северном проспекте.

Bad Balance — советская и российская хип-хоп-группа, коллектив основан в 1989 года Владом Валовым (ШЕFF) и Глебом Матвеевым (LA). Сокращенный вариант названия группы Bad Balance — Bad B. Наибольшую популярность и признание группа получила в середине 90-х годов.