В Петербурге отметили 120-летие спуска на воду легендарного крейсера «Аврора»

Санкт-Петербург, 24 мая. 120-ю годовщину спуска на воду крейсера «Аврора» отметили в Петербурге. На борту судна прошло торжественное построение экипажа и церемония награждения офицеров в честь памятного события. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В сообщении говорится, что в ознаменование юбилея на борту легендарного крейсера прошло торжественное построение экипажа в парадной форме.

«Командир крейсера капитан 2-го ранга Юрий Шишкарев наградил офицеров, мичманов и матросов корабля, достигших особых успехов в боевой подготовке», — говорится в сообщении.

Поздравление экипажу направил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. Он отметил заслуги команды крейсера в сохранении исторической памяти. Журавлев также выразил надежду, что экипаж поздравит ветеранов на борту корабля после отмены ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что к памятной дате выпущена юбилейная медаль. Ее должны были вручить ветеранам, которые проходили службу на крейсере, но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести. Планируется, что церемония вручения пройдет в День Военно-морского флота 26 июля, если к тому времени будут отменены ограничительные меры.