Жители многоэтажки вручную сдвинули машину, которая мешала проехать пожарным в Мурино

Санкт-Петербург, 24 мая. Жители многоэтажки сдвинули припаркованный автомобиль на тротуар, чтобы освободить дорогу для пожарной бригады, которая приехала для ликвидации возгорания в Мурино. Видеозапись народного подвига опубликовали в Сети.

В ГУ МЧС по Ленинградской области рассказали, что к ним поступил сигнал о возгорании в ЖК «Новое Мурино» на улице Новой. Оказалось, что пламя охватило одну из квартир многоэтажного дома. Огонь распространился на площади 23 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 32 человек по маршевой лестнице. Ликвидация возгорания заняла около 40 минут. В тушении были задействованы 16 человек и четыре единицы спецтехники. По имеющейся информации, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Стоит отметить, что избежать более серьезных последний ЧП удалось не только благодаря работе пожарных, но и самих местных жителей. На опубликованных в Интернете кадрах видно, что приехавшей по вызову машине пожарных преградил путь другой автомобиль. Жители многоэтажки быстро сориентировались и решили расчистить путь спасателям собственным руками. Несколько десятков мужчин раскачали автомобиль, преградивший дорогу, и сдвинули его на обочину. Данная манипуляция заняла у мужчин не более двух минут, что позволило пожарным оперативно приступить к тушению пламени и эвакуации людей.