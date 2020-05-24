Врачи выявили коронавирус еще у 384 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Врачи за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию еще у 384 жителей Петербурга. Общее число случаев опасной инфекции в городе достигло 13 339. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что за истекшие сутки в Северной столице поправились 328 человек, с начала пандемии этот показатель достиг 3452. Жертвами опасной инфекции стали 20 пациентов, передает «Петербургский дневник».

Также новые случаи коронавируса отмечены в Ленинградской области — 57 за прошедшие сутки. Всего в регионе насчитывается 2437 случаев коронавируса. 38 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений. С начала пандемии в области скончались восемь человек.

Всего за прошедшие сутки в РФ выявлено 8599 случаев опасной коронавирусной инфекции. При этом отмечается, у 43,9% пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. 5363 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц, жертвами инфекции стали 153 человека.