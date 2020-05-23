Жители Нового Мурино неожиданно оказались собственниками земли под детским садом

Попытки спасти свои дворы от разрушения привели жителей девяти многоэтажек к удивительному открытию: все они являются «счастливыми» обладателями земли, на которой, помимо их домов, расположены еще несколько детских площадок и государственное учреждение дошкольного образования. И ничего хорошего в таких новостях нет: обслуживать эту территорию никто не хочет, а отказаться от земли технически невозможно. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Собственникам квартир ЖК «Новое Мурино», как и другим их соседям, блага цивилизации чаще всего достаются с боем и на каждую победу приходится несколько новых проблем и удивительных открытий. Сейчас жители решают очередную головоломку: как найти ответственных и спасти от разрушения собственные дворы, где детям приходится играть среди ям, потому что мягкие покрытия детских площадок раскрошились, асфальт внутридворовых проездов пришел в негодность, а газоны, не примыкающие к зданиям, брошены на произвол судьбы.

Правда, в прошлом году после продолжительных административных сражений на улицах квартала наконец-то появилось освещение. Но и та радость была недолгой. Когда лампы фонарей одна за другой начали перегорать и гаснуть, выяснилось, что происхождение этого оборудования темно, как ночи Мурино, и ответственных за него не найти. Погружаясь во мрак, жители узнали: сети наружного освещения бесхозны, обслуживать их и менять лампы никто не обязан.

В поисках ответственных за состояние дворов, которыми никто не занимается, новомуринцы сделали еще одно удивительное открытие: собственниками этой территории являются они сами, в связи с чем заниматься ею не намерены ни администрация, ни управляющая компания.

«Наш жилой комплекс поделен на три кадастровых участка, — пояснила ФАН депутат Муринского городского поселения и жительница одного из попавших в переплет домов Маргарита Кожокару. — Два участка после того, как застройщик «Инвесткапитал» от них отказался, перешли в собственность администрации муниципального образования. На третьем стоят пять детских площадок, детский сад №61 «Медвежий стан», три паркинга и девять многоквартирных домов, в каждом из которых более 500 квартир. Так вот, в администрации нам сообщили, что весь этот участок, кроме паркингов, которые «Инвесткапитал» оставил за собой, находится в общедолевой собственности жителей, в том числе земля под детским садиком. Так что обслуживать двор, межквартальные проезды, площадки, всю территорию улицы Новой некому, администрация предлагает нам делать все за свой счет. Управляющая компания тоже отказывается от этой земли, поскольку не считает ее придомовой и берет ответственность только за тротуары и газоны вдоль жилых зданий».

Как рассказала ФАН депутат, ситуация, в которую жители поставлены градостроительными решениями властей и застройщиков, безвыходна. Чтобы отремонтировать что-то на общей земле или от нее отказаться, необходимо провести общее собрание собственников (ОСС) и получить 100% согласия от всех жильцов. Но, даже если вдруг удастся объединить тысячи этих людей в едином порыве, что само по себе за гранью фантастики, среди них немало собственников с обременением по ипотеке, что окончательно делает решение невозможным.