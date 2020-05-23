В Петербурге из квартиры похитили более пяти миллионов рублей

Санкт-Петербург, 23 мая. Злоумышленник похитил более пяти миллионов рублей из квартиры в Петербурге. По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

С заявлением в полицию обратилась 50-летняя хозяйка квартиры, расположенной в Лыжном переулке в Приморском районе. Она рассказала правоохранителям, что неизвестные вскрыли замок на входной двери и проникли в квартиру. По ее словам, злоумышленники похитили более пяти миллионов рублей, 700 долларов, а также ресивер видеонаблюдения, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося, а также разыскивают преступника.

Ранее сообщалось, что 62-летний пенсионер перевел мошенникам полмиллиона рублей в Приморье. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье 159 УК РФ, передает «Дейта».