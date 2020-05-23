В Петербурге коронавирус выявили еще у 363 человек

Санкт-Петербург, 23 мая. Коронавирус за минувшие сутки был выявлен еще у 363 жителей Петербурга. Таким образом, общее число выявленных случаев опасной инфекции в городе достигло 12 955. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки 265 человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, шесть скончались.

Новые случаи коронавируса также зафиксированы в Ленинградской области — 47 за истекшие 24 часа. Всего в регионе подтверждено 2380 случаев, 75 человек выздоровели.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлено 9434 новых случая опасной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 42% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 139 человек, успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 8111 человек.

С начала пандемии в России выявлено 335 882 случая коронавируса. Зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.