Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 мая. Специалисты завода «Северная верфь» в Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На церемонию прибыл командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. На торжественной церемонии присутствовало около 30 рабочих, которые соблюдали социальную дистанцию.

Корабль был освящен представителем Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Всего за двадцать минут новое судно спустили на воду.

Фрегает «Адмирал Головко» — это третий корабль из серии, которая строится на «Северной верфи». В ближайшие полгода судно укомплектуют основным оборудованием, в июне 2021 начнутся швартовые испытания.

Планируется , что осенью 2022 года фрегат войдет в состав ВМФ России.