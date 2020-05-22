Беглов рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом на заседании рабочей группы Госсовета России.

Ограничительные меры в Петербурге продлены до 31 мая, введено обязательно ношение масок и перчаток, отметил Беглов. Власти выделили деньги на покупку средств защиты для малообеспеченных горожан.

Пенсионерам старше 65 лет начнут выплачивать средства в качестве мер поддержки за соблюдение самоизоляции. По словам главы города, в Петербурге в восемь раз увеличили число койко-мест.

Медики принимают пациентов с COVID-19 в 21 учреждении. Исследование на коронавирус прошли более полмиллиона человек.

В Петербурге и в других городах страны наметилась положительная динамика. В общей сложности в стране выздоровели порядка 30% пациентов.

В нескольких регионах планируется запустить исследование на антитела к COVID-19. Это поможет ученым объективно оценить эпидемиологическую ситуацию.