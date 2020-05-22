Коронавирус выявили у 389 жителей Петербурга за сутки

Санкт-Петербург, 22 мая. Еще у 389 жителей Петербурга выявили коронавирус за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.

С начала эпидемии в Северной столице выявили 12 592 случая коронавируса. Город находится на третьем месте в десятке регионов с наибольшим числом иницифированных.

В Роспотребнадзоре планируют проведение популяционного исследования на антитела к коронавирусу. Его будут делать в крупнейших городах РФ и в регионах.

По словам главы ведомства Анны Поповой, такие тесты имеет смысл проводить не раньше, чем через семь недель после пика заболеваемости.

Врачи-инфекционисты считают, что ситуация в стране начинает стабилизироваться. За последнюю неделю показатели демонстрируют, что Россия выходит на плато.

После двух недель после завершения режима нерабочих дней будут понятны результаты карантинных мер. Параллельно ведется работа по разработке вакцины от коронавируса.

Семь отечественных компаний занимаются созданием эффективной формулы. Два разработчика уже вышли на стадию доклинических испытаний.