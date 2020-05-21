Мусульманам Петербурга покажут трансляцию праздничного богослужения 24 мая

Санкт-Петербург, 21 мая. Глава Духовного управления мусульман Петербурга Равиль-Хазрат Панчеев сообщил, что верующие смогут увидеть онлайн-трансляцию праздничного богослужения.

Трансляция Ураза-Байрам начнется в 10.00 24 мая из Соборной мечети Петербурга. Панчеев попросил мусульман города оставаться дома и послушать проповедь в записи.

По его словам, в мечети может находиться только имам и персонал культового сооружения. Он добавил, что мечети закрыты по всему миру, и верующие продолжают молиться дома.

Глава петербургских мусульман попросил отметить этот праздник за праздничным столом, сделать подарки близким. Панчеев пообещал, что после завершения проповеди имам прочитает дополнительную молитву, пишет «Петербургский дневник».

24 мая по Лунному календарю заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан. В этот месяц каждый верующий должен поститься с рассветом до самого заката, совершать молитвы и восхвалять Создателя.

Верующие, которым позволяет финансовое положение, выплачивают добровольную милостыню нуждающимся по своему усмотрению. Считается, что в Рамадан нужно совершать как можно больше праведных дел, чтобы получить прощение.