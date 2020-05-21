Петербургские учителя готовятся к последнему звонку в онлайн-формате

Санкт-Петербург, 21 мая. Традиционный для школьников последний звонок в Петербурге проведут в онлайн-формате. Это мероприятие особенно важно для учеников 11-х классов.

Руководство Президентского лицея №239 организует «День открытых окон», передает телеканал «Санкт-Петербург». Замдиректора Любовь Сердакова пояснила, что родители и ученики соберутся на онлайн-площадке.

Для них подготовили небольшую праздничную программу. Сердакова пообещала создать хорошее настроение. Петербургские ребята надеются, что после снятия ограничений по коронавирусу им все-таки удастся встретиться.

Правительство РФ разработает строгие санитарные нормы для школьников и студентов к началу нового учебного года. Главное требование — эпидемиологическая безопасность.

Вице-премьер Татьяна Голикова уверена, что, несмотря на все сложности, образовательная система страны показала себя с лучшей стороны. Дистанционное образование имеет перспективы, именно поэтому власти будут стимулировать вузы делать онлайн-курсы.