Главный синоптик Петербурга назвал самый холодный день мая

Санкт-Петербург, 21 мая. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что четверг стал самым холодным днем мая. Он пообещал, что холоднее уже не будет.

Температура воздуха в Северной столице составит 6-8 градусов тепла. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, ветер усилится до 15 метров в секунду, пишет InfoReactor.

С пятницы погода будет постепенно улучшаться. В конце мая синоптики прогнозируют потепление до 20 градусов. Но в ночное время термометры покажут не более 6 градусов тепла.

Колесов сделал прогноз на первый месяц лета. По его словам, циклон испортит июньскую погоду, но первая половина месяца будет теплой.

Специалисты считают, что летом в европейской части России будет стоять комфортная погода. Воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. А уже в июле в Крыму и на Кубани начнется настоящая жара. Не исключено, что жаркая погода также установится в Петербурге и Москве.