Петербуржец выставил на продажу в Интернете маленького сына

Санкт-Петербург, 21 мая. Следователи начали доследственную проверку в Петербурге после размещения в Интернете объявления о продаже ребенка, сообщили в ведомстве.

На сайте «Авито» пользователь предложил бесплатно отдать мальчика, который плохо себя ведет. Некий Сергей опубликовал фото ребенка, назвав его «питомцем», пишет издание KP.Ru.

По словам автора объявления, «вредитель» не говорит правду, огрызается и берет чужое. Он только играет, не хочет читать книги и не помогает с домашними делами.

«Маленький вредитель ищет новых родителей», — написал пользователь.

Это объявление вызвало большой общественный резонанс, после чего пользователю пришлось удалить пост. В СК РФ по Петербургу заявили, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

В России известны несколько громких историй жестокого обращения родителей с детьми. В апреле в затопленной водой квартире в Новороссийские соцработники нашли избитого мальчика.

В феврале в Ставропольском крае мать довела до истощения малолетнюю дочь из-за пристрастия к вегетарианской кухне. В прошлом году в Ярославской области пятилетнего малыша из многодетной семьи нашли привязанным к столбу. После инцидента профильные ведомства изъяли всех детей из этой семьи.