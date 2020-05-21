Телефонные мошенники за сутки обманули петербуржцев на 1,3 миллиона рублей

Санкт-Петербург, 21 мая. Правоохранители выясняют обстоятельства мошенничества, которое произошло в отношении нескольких жителей Петербурга, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Жительница Колпинского района 1961 года рождения лишилась более 81 тысячи рублей. По ее словам, мужчина под предлогом покупателя куртки, которую женщина выставила на продажу в Интернете, узнал данные ее банковской карты.

Аналогичный случай произошел в Московском районе, где пострадавшим оказался мужчина 1950 года рождения. Мошенник убедил петербуржца, что с его карты Сбербанка хотят украсть деньги. Он предложил перевести имеющиеся средства на другой счет. В итоге мужчина лишился 30 тысяч рублей.

Еще восемь человек пострадали от действий мошенников в нескольких районах Петербурга. Большинство из них — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Общая сумма ущерба составила почти 1,3 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дела, ведется поиск мошенников.