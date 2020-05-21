Следователи в Петербурге проверят объявление о передаче ребенка любым желающим

Санкт-Петербург, 21 мая. Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственная проверку по факту публикации в Сети объявления, в котором местный житель предлагает отдать любому желающему несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.

«20 мая в Сети было размещено объявление о передаче мужчиной в Санкт-Петербурге несовершеннолетнего мальчика иным лицам. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Уточняется, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем известно, что мужчина разместил объявление в категории «другие животные», где ребенок фигурировал как «домашний питомец». Также автор подписал, что мальчик ищет «новых родителей» на безвозмездной основе.

Напомним, ранее 21-летняя девушка жестоко избила своего восьмимесячного сына в Оренбурге. Истязание малыша она запечатлела на видео, в данный момент нерадивая мать задержана правоохранителями.