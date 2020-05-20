Упавших в яму теплосетей утят вернули обеспокоенной маме-утке в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Шестеро утят упали в яму с теплосетью во время прогулки с мамой по Петербургу. В операции по спасению малышей из заточения приняла участие бригада ГУП «ТЭК СПб». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

По имеющейся информации, внимание горожан привлекло встревоженное поведение утки, которая плавала в небольшом болотце на углу проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского и громко крякала. Тревожное поведение мамы-птицы вызвало исчезновение шестерых утят, которые провалились в небольшой зазор между трубами теплосетей.

Небезразличные прохожие обнаружили их местонахождение по характерному писку и обратились за помощью к спасателям, зоозащитникам, а также в ГУП «ТЭК СПб», передает «Петербургский дневник».

«Сварщики разрезали железо, спустились по лестнице и достали шестерых птенцов. Малышей доставили к маме-утке, которая взволнованно бегала рядом с остальными утятами», — говорится в сообщении.

Специалисты закрыли зазоры между трубами, чтобы подобные инциденты впредь не повторялись. Спасенных утят осмотрели прибывшие на место зоозащитники. Водоплавающие не пострадали.