Почти 50 кораблей и подлодок примут участие в военно-морском параде в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Главный военно-морской парад проведут 26 июля в Петербурге. В мероприятии будут задействованы 46 боевых кораблей и подлодок всех флотов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра обороны, в параде будут задействованы в том числе самые современные корабли и подводные лодки.

«Среди них — первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», — рассказал Шойгу.

Он также добавил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера, которые будут нести на борту знамена прославленных соединений военно-морского флота, а на десантных катерах разместят легендарный советский танк Т-34 и «Катюшу».

В воздушной части парада примут участие более 40 крылатых машин, в том числе противолодочные самолеты-амфибии.

Помимо Северной столицы подобные парады пройдут в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, а также в пункте базирования сил флота в Средиземном море в сирийском порту Тартус.