Формату дистанционного обучения найдут применение после пандемии в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Школы будут применять полученный опыт дистанционного обучения в отдельных случаях после снятия ограничений в Петербурге. Об этом рассказал директор школы №235 им. Д. Д. Шостаковича Тимофей Стаховский.

Стаховский отметил, что школы откажутся от дистанционного формата обучения после снятия ограничений, однако в будущем полученный опыт может пригодиться. Педагог предполагает, что дистанционно можно будет отработать пропуск занятий. Ученикам, которые пропустили уроки, не придется оставаться для отработок в школе. Они всегда смогут связаться с преподавателем из дома, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Директор отметил, что опыт дистанционного обучения дал хорошие плоды. По его словам, справиться с непривычным форматом обучения помогли четкое расписание и слаженная работа педагогов.

Стаховский отметил, что уровень образования школьников заметно повысился. Дети стали получать больше хороших оценок. Кроме того, важным плюсом дистанционного обучения стало повышение навыков учителей в работе с компьютером.