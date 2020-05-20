Отправка призывников в войска РФ стартовала в Западном военном округе

Санкт-Петербург, 20 мая. В Западном военном округе началась отправка призывников в действующие части и гарнизоны в рамках весеннего призыва 2020 года. Отмечается, что призывная кампания сдвинулась почти на 50 дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам представителей военного округа, призыв должен завершится 15 июля. До этого срока военным хватит времени, чтобы призвать на службу в ряды российской армии 46 тысяч человек. Подчеркивается, что особенностью призывной кампании в этом году стало то, что перед прохождением медкомиссии каждый молодой человек обязан сдать кровь.

Специалисты за пару часов проверят кровь на наличие опасной инфекции, после чего будет вынесен окончательный вердикт о готовности призывника к службе. Кроме того, на самом призывном пункте каждые два часа все помещения проходят санитарную обработку. В очереди на медкомиссию призывники соблюдают социальную дистанцию.

Еще одной особенностью призыва стало то, что вместе с обмундированием каждый призывник получает противовирусную маску. К местам службы солдат доставят в средствах индивидуальной защиты, призывники будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.