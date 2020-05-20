Благоустройство сквера Виктора Цоя в Петербурге приостановили из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 20 мая. Работы по благоустройству сквера в Любанском переулке, известном также как сквер Виктора Цоя, пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала победительница конкурса «Твой бюджет-2017» Екатерина Каминская.

По словам Каминской, специалисты должны были приступить к работам еще 15 апреля, но из-за введенных ограничительных мер по коронавирусу их пришлось перенести.

«Сейчас ждем разрешения руководства города, ориентировочно благоустройство начнется в середине июня», — объяснила девушка.

Отмечается, что реализация инициативы по благоустройству сквера началась в 2018 году. Процесс немного затянулся на этапе согласования проекта и поиска подрядчика. Первые работы начались на объекте в августе минувшего года. Этой весной подрядчик должен был приступить к тематическому оформлению сквера, а также установке скамеек и спортивного оборудования.

«Все работы поставлены на паузу из-за коронавируса, поэтому никакие планы на конкретные даты мы не строим», — рассказала она.

Подчеркивается, что одним из арт-объектов на территории сквера должна стать гитара-солнце, посвященная творчеству Виктора Цоя. Таков был выбор жителей и администрации района. Концепция объекта находится на стадии проработки, передает «Петербургский дневник».

«В целом проект несколько раз претерпевал изменения, но сейчас до реализации, надеюсь, осталось совсем немного», — рассказал архитектор Марсель Гимназдинов.

Руководитель фонда «Памяти Виктора Цоя» Светлана Власова рассказала, что полностью поддерживает инициативу по благоустройству сквера.