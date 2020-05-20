Медики за сутки выявили еще 455 случаев коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Коронавирус за минувшие сутки выявили еще у 455 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также новые случаи опасной инфекции были выявлены в Ленинградской области — 75 за сутки. Жертвами коронавируса в Северной столице стали четыре человека. Подчеркивается, что за сутки опасную инфекцию в Петербурге побороли 208 человек, а в области поправились 75 пациентов.

Всего за прошедшие сутки в РФ выявлено 8764 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Подчеркивается, что у 45,9% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. 9262 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

За все время в России выявлено 308705 случаев опасной инфекции, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 85392 человек.