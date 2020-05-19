В Петербурге выписан второй пациент с COVID-19 после переливания плазмы крови

Санкт-Петербург, 19 мая. Второй пациент с COVID-19 в Петербурге, которому перелили плазму излечившегося от коронавируса донора, выздоровел и выписан из больницы, сообщает пресс-служба городской комитет по здравоохранению.

Излечившиеся от коронавируса петербуржцы начали сдавать кровь для выделения плазмы 7 мая. За первую неделю донорами стали семь человек.

Во вторник из петербургской клиники выписали заведующего отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Городской больницы №40 Анатолия Спирина. У него болезнь протекала в тяжелой форме.

В комздраве уточнили, что на пятый день болезни состояние Спирина ухудшилось: на фоне вирусной пневмонии появилась одышка, сильный кашель, нарастала интоксикация.

«После применения плазмы на следующие сутки клиническая ситуация стала меняться, у пациента улучшилась оксигенация. Сам больной также почувствовал перелом в своем состоянии», — говорится в сообщении.

Сейчас на аппарате ИВЛ находится третий пациент Городской больницы №40, которому перелили плазму донора. По словам врачей, после процедуры его состояние стабилизировалось.

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии больницы №40 Евгений Гарбузов ранее сообщил, что первыми плазму перелили двум врачам больницы, которые в тяжелом состоянии находились под аппаратами ИВЛ. 14 мая был выписан первый из них. У него состояние улучшилось на второй день после переливания плазмы, на третий день его перевели из реанимации в обычную палату.

На прошлой неделе в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали о результате лечения пациентов с коронавирусом плазмой крови выздоровевших людей. По данным агентства, эффект от лечения был отмечен лишь у 8 из 20 пациентов.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что «доказательная база есть, что плазма может использоваться», однако сейчас эта методика находится на уровне научных исследований, передавал RT. Она добавила, что пока «лечение плазмой еще не рекомендовано ВОЗ, потому что нет достаточных доказательств».