В Петербурге академия СК РФ отметила четвертую годовщину создания

Санкт-Петербург, 19 мая. Сотрудники и учащиеся петербургской академии Следственного комитета РФ отмечают 4-ю годовщину образования. Учебное заведение было открыто по приказу председателя СК России Александра Бастрыкина в 2016 году. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

Петербургская академия СК РФ была открыта в здании, где в 1866 году размещалась Александровская военно-юридическая академия. Отмечается, что петербургская академия с честью продолжает традиции служения России, заложенные много лет назад. В структуру академии сегодня входят юридический институт, институт повышения квалификации и научно-исследовательский институт. Также учебное заведение имеет филиалы в Ростове и Нижнем Новгороде.

Студенты академии упорно изучают учебные дисциплины, активно участвуют в жизни академии и Северной столицы. Учащиеся работают над научными проектами и участвуют в спортивных состязаниях. Подчеркивается, что одним из важнейших направлений для студентов является оказание помощи тем, кому она необходима. На базе академии создан волонтерский центр для помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам следственных органов, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Стоит отметить, что в ближайшее время из академии выпустятся первые студенты, которые уже успели проявить себя как достойные золотых погон молодые люди.