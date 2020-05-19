Петербург отметит 317-летие парадом барабанщиков и концертом в Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 19 мая. День города в Петербурге отметят онлайн-парадом барабанщиков и концертом в Петропавловской крепости. 27 мая Северная столица отпразднует свое 317-летие.

Отмечается, что зрелищное онлайн-шоу DrumПарад объединит тысячи лучших барабанщиков и оркестры со всего мира. Также зрители увидят запись прошлогоднего парада, в котором участвовали 1288 барабанщиков. Исполнители установили рекорд Гиннесса, сыграв самое массовое крещендо. Открывать мероприятие будет Петровский оркестр барабанщиков и флейтистов. Кульминацией шоу станет новый мировой рекорд — самый массовый ударный флешмоб онлайн.

«Мы работаем, чтобы установить мировой рекорд, – сделать самую массовую игру на барабанах в Zoom. Барабанщики будут из Петербурга и многих городов России, а также ближнего зарубежья», – сообщил режиссер главных городских мероприятий Валерий Ткаченко.

Гала-концерт #Петербург317 пройдет в Петропавловской крепости. Увидеть его вживую не удастся из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает «Петербургский дневник».

«Мы пригласили звездных артистов, среди которых Эдвин Мартон — звезда мировой скрипичной сцены. Его музыка — это музыка побед России: два Олимпийских золота, которые под его композиции выиграл Евгений Плющенко, победа Дмитрия Билана на Евровидении. В связи с тем, что наша страна отмечает в этом году большую дату — 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, будет блок «Классика Чайковского», — говорит Ткаченко.

Кроме того, в празднике примет участие ведущий танцовщик Мариинского театра Юрий Смекалов. Артист исполнит фрагмент из балета «Три товарища». Отмечается, что Москву и Петербург в этом году соединит онлайн-мост. В столице обладательница самого высоко голоса в мире Светлана Феодулова повторит свой рекорд и исполнит Турецкий марш Моцарта в самом быстром темпе — 13 нот в секунду.

Отмечается, что свой сюрприз для Северной столицы подготовила семья Боярских, но свой особый подарок они пока держат в тайне.