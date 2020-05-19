Врачи за сутки выявили еще 453 случая коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Врачи за сутки выявили 453 новых случая опасной коронавирусной инфекции у жителей Петербурга. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 11340. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также 81 новый случай опасной инфекции был зарегистрирован на территории Ленинградской области. С начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 2133 пациентов.

Всего за истекшие 24 часа в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Отмечается, что у 43,1% пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. За сутки инфекция унесла 115 жизней, 5921 человек успешно поборол заболевание и был выписан.

С начала пандемии в РФ выявлен 299941 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 2837 смертей, выздоровели 76130 человек.