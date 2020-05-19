Спасатели продезинфицировали Витебский вокзал, ФАН публикует фото

Санкт-Петербург, 19 мая. Спасатели провели дезинфекционные мероприятия на Витебском вокзале Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей. ФАН публикует фотографии с места дезинфекции.

Сообщается, что состав на перроне был обработан специальными дезинфицирующими средствами. Во всех помещениях вокзала, включая комнаты персонала, была проведена влажная уборка с использованием высокоэффективных антисептических средств, безопасных для людей и животных.

Ранее сообщалось, что подразделения химической защиты Западного военного округа провели дезинфекцию полицейских объектов в Петербурге. Военнослужащие обработали 30 объектов, чтобы обеспечить устойчивое функционирование системы общественного порядка.