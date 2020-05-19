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Спасатели продезинфицировали Витебский вокзал, ФАН публикует фото

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Спасатели продезинфицировали Витебский вокзал, ФАН публикует фото

Санкт-Петербург, 19 мая. Спасатели провели дезинфекционные мероприятия на Витебском вокзале Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей. ФАН публикует фотографии с места дезинфекции.

Спасатели продезинфицировали Витебский вокзал, ФАН публикует фото

Сообщается, что состав на перроне был обработан специальными дезинфицирующими средствами. Во всех помещениях вокзала, включая комнаты персонала, была проведена влажная уборка с использованием высокоэффективных антисептических средств, безопасных для людей и животных.

Спасатели продезинфицировали Витебский вокзал, ФАН публикует фото

Ранее сообщалось, что подразделения химической защиты Западного военного округа провели дезинфекцию полицейских объектов в Петербурге. Военнослужащие обработали 30 объектов, чтобы обеспечить устойчивое функционирование системы общественного порядка.

Спасатели продезинфицировали Витебский вокзал, ФАН публикует фото

Спасатели продезинфицировали Витебский вокзал, ФАН публикует фото

Спасатели продезинфицировали Витебский вокзал, ФАН публикует фото

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