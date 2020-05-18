Санкт-Петербург, 18 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил моряков с Днем Балтийского флота, который отмечают 18 мая.

Успехи моряков Балтийского флота стали началом истории Петербурга, заметил Беглов. Северная столица уже три столетия строит корабли для Балтфлота и готовит морских офицеров.

По словам Беглова, власти города и Минобороны РФ модернизируют Кронштадт, который считается исторической базой Балтфлота. Губернатор пожелал морякам и командованию Балтфлота успехов на службе.

К поздравлениям моряков присоединились губернатор Калининградской области Антон Алиханов, главком ВМФ РФ Николай Евменов, руководство Кронштадта.

Флотилия обеспечивает безопасность России в Балтийской море и входит в Военно-морской флот РФ. Флагманом флота является миноносец «Настойчивый».

По данным на 2018 год, в Балтийском флоте работают 25 тысяч человек, его возглавляет адмирал Александр Носатов, занимающий эту должность с 2016 года.