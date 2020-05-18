Молодой сотрудник «Макдональдса» в Петербурге задушил начальницу в ванной

Санкт-Петербург, 17 мая. Работник «Макдональдса» в Петербурге убил начальницу, будучи у нее в гостях, сообщил источник Федерального агентства новостей.

15 мая в полицию обратился 22-летний парень, который работал инструктором по обучению в ресторане быстрого питания. Он рассказал, что минувшей ночью был в гостях у менеджера компании.

В какой-то момент между ними возникла ссора, которая спровоцировала парня на агрессию. Он набросился на 29-летнюю начальницу и задушил ее руками прямо в ванной.

Полицейские, которые прибыли на осмотр места преступления, действительно нашли труп женщины в ванной. Правоохранители изъяли смартфоны, сняли отпечатки пальцев.

Молодого задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Ведется расследование преступления.