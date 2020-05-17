Общежитие Лесотехнического университета в Петербурге закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 17 мая. Коронавирус выявили у трех иностранных студентов Лесотехнического университета в Петербурга, сообщили в вузе.

Роспотребнадзор закрыл на карантин общежитие, которое находится на Новороссийской улице. COVID-19 подтвердился у трех граждан из Вьетнама, их изолировали от остальных учащихся.

Всего в общежитии находится сто человек, включая сотрудников. В вузе отметили, что сейчас решается вопрос о питании для студентов.

Петербург входит в тройку регионов России с наибольшим числом случаев коронавируса. Однако большинство россиян в других регионах не переболели коронавирусом, поскольку соблюдали правила профилактики.

По словам главы ведомства Анны Поповой, гражданам придется жить в новой реальности. Правила гигиены и ношения средств защиты нужно соблюдать регулярно.

Специалистам предстоит разработать правила безопасности не только на земле, но и в воздухе, добавила Попова. Речь идет об организации питания в самолетах. Все это будет прописано в рекомендациях Роспотребнадзора.