Тестирование на коронавирус ускорят в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Тестирование на COVID-19 ускорят в Петербурге, сообщил замглавы городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Процедура ускорится из-за того, что теперь анализы не будут проверяться в лаборатории Роспотребнадзора. До этого тесты подтверждались в Центре эпидемиологии.

В комитете добавили, что пока только три лаборатории из 30 не будут подтверждать анализы. Петербург по-прежнему входит в тройку регионов страны с наибольшим числом случаев коронавируса.

Психологи рекомендуют всем петербуржцам, которые находятся в самоизоляции, научиться управлять стрессом. Напряжение нужно выплескивать через спорт и уборку в квартире.

Некоторым людям помогают занятия творчеством. Можно начать вязать, вышивать крестиком, рисовать. Контрастный душ тоже эффективен в борьбе со стрессом.

Специалисты советуют общаться с эмоционально устойчивыми и позитивными людьми, которые вселяют в вас веру в то, что все будет хорошо.