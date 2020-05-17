В Ленобласти из-за пандемии остановили работу торговых центров

Санкт-Петербург, 17 мая. Правительство Ленинградской области временно остановило работу торговых центров площадью свыше 25 тысяч квадратных метров в так называемых «красных» и «желтых» зонах региона.

Работа торговых центров, ранее открывшихся в связи с ослаблением режима самоизоляции, приостановлена с 17 мая из-за невозможности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, связанных с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ленобласти.

«Деятельность разрешена в торговых центрах и торговых комплексах торговой площадью не более 25 тысяч кв. м включительно, торговля в торговых объектах с площадью торгового зала более 400 кв. м с отдельным наружным входом (кроме случаев, когда в таких торговых объектах также реализуются продукты питания или товары первой необходимости, или товары для сада и огорода, или детские товары, или мебель, или строительные товары, или товары в аптечных организациях (за исключение торговли парфюмерией и косметикой), без использования примерочных кабин, с обязательным использованием масок», — сказано в тексте постановления.

В «красную» и «желтую» зоны, которых касается ограничение, вошли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Кировский районы, а также Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинской, Волосовский и Киришский районы соответственно.

В частности, с 17 мая приостановлена работа торговых центром «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», расположенных в «красной зоне».

Напомним, с 12 мая в 17 районах области и городе Сосновый Бор возобновлена работа салонов красоты при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических предосторожностей.