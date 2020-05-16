«Мега Дыбенко» и «Мега Пранас» снова могут закрыть из-за нарушения санитарных требований

Санкт-Петербург, 16 мая. Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Пранас» в Ленобласти могут снова закрыть из-за несоблюдения посетителями и владельцами комплексов санитарно-эпидемиологические норм. Об этом сообщает Piter.tv.

По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 12 мая в регионе были частично сняты ограничения на работу предприятий торговли и сферы услуг. Оба торговых центра возобновили свою работу с 15 мая после карантина.

При этом власти подчеркивали, что открывшиеся предприятия должны неукоснительно соблюдать ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников. Запрет на работу продолжил действовать для кинотеатров, кафе, ресторанов и детских комнат. Посетителей обязали носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Однако спустя два дня работы крупных ТЦ было принято решение снова приостановить их работу с 17 мая.