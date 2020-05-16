Охранники устроили поножовщину в детской больнице Петербурга

Санкт-Петербург, 16 мая. Два охранника устроили поножовщину в детской больнице святой Марии Магдалины в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, сигнал о происшествии в медучреждении поступил в полицию в час ночи. К месту инцидента оперативно выдвинулся наряд полиции. Правоохранителям удалось выяснить, что охранник нанес несколько ножевых ранений своему коллеге. Медики диагностировали у пострадавшего мужчины проникающие ранения живота и шеи. Он был госпитализирован в отделение реанимации городской больницы №3, передает «КП — Санкт-Петербург».

Отмечается, что второго охранника задержали полицейские. Им оказался 50-летний уроженец Урюпинска. По предварительной информации, в момент происшествия оба участника драки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.