Искусанного собакой ребенка ввели в искусственную кому в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Сторожевая собака напала и едва не загрызла пятилетнего мальчика в Выборге. Ребенка в тяжелом состоянии доставили вертолетом в одну из больниц Петербурга. Медикам пришлось ввести пациента в искусственную кому.

По имеющейся информации, инцидент произошел 15 мая в садоводческом товариществе «Каравелла» около поселка Гончарово. На пятилетнего ребенка набросилась овчарка, в результате чего мальчик с ранами головы и лица был доставлен в медучреждение, передает телеканал «360».

Отмечается, что медики приняли решение перевести ребенка в детскую больницу № 9 в Северной столице. Для транспортировки пациента был задействован вертолет санитарной авиации. Отмечается, что ребенок вместе с родителями живет в Петербурге, а в момент происшествия семья находилась на отдыхе.

Правоохранители назначили проведение проверки по факту случившегося.