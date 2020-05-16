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Искусанного собакой ребенка ввели в искусственную кому в Петербурге

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Искусанного собакой ребенка ввели в искусственную кому в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Сторожевая собака напала и едва не загрызла пятилетнего мальчика в Выборге. Ребенка в тяжелом состоянии доставили вертолетом в одну из больниц Петербурга. Медикам пришлось ввести пациента в искусственную кому.

По имеющейся информации, инцидент произошел 15 мая в садоводческом товариществе «Каравелла» около поселка Гончарово. На пятилетнего ребенка набросилась овчарка, в результате чего мальчик с ранами головы и лица был доставлен в медучреждение, передает телеканал «360».

Отмечается, что медики приняли решение перевести ребенка в детскую больницу № 9 в Северной столице. Для транспортировки пациента был задействован вертолет санитарной авиации. Отмечается, что ребенок вместе с родителями живет в Петербурге, а в момент происшествия семья находилась на отдыхе.

Правоохранители назначили проведение проверки по факту случившегося.

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Источник: 47news.ru
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