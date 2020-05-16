Женщину и ребенка обнаружили мертвыми под окнами дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Тело женщины и ее маленькой дочери обнаружили под окнами жилого дома в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, страшную находку обнаружили утром возле дома №6 на улице Верности. Женщина и ее 5-летняя дочь погибли при падении с 7-го этажа. Известно, что погибшая женщина была в разводе и воспитывала свою маленькую дочь и старшего сына самостоятельно. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра. Мать погибшей сообщила, что в последнее время ее дочь находилась в состоянии депрессии, передает «КП — Санкт-Петербург».

Стоит отметить, что по словам соседей, женщина не всегда вела себя адекватно. Сейчас на месте трагедии работают представители правоохранительных органов. По факту случившегося назначена проверка, результаты которой могут дать основания для возбуждения уголовного дела.