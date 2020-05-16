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Медики за сутки провели почти 14 тысяч тестов на COVID-19 в Петербурге

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Медики за сутки провели почти 14 тысяч тестов на COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Медики за минувшие сутки обследовали на коронавирусную инфекцию 13827 жителей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В сообщении отмечается, что Северная столица продолжает борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В городе действует ряд ограничительных мер, в том числе режим всеобщей самоизоляции.

На сегодняшний день на карантине находятся 3717 горожан, из них 174 помещены в обсерватор. Также 938 граждан находятся на самоизоляции по предписанию санитарного врача, 2605 человек относятся к категории контактных, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Сотрудники справочной службы обработали 1707 вызовов по вопросам коронавирусной инфекции, зафиксированы 539 обращений, в частности, о прибытии из-за границы сообщили 35 человек.

Ранее сообщалось, что граждане с подозрением на наличие коронавирусной инфекции могут быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч рублей, если откажутся от проведения теста, передает «Дейта» со ссылкой на ТАСС.

Медики за сутки провели почти 14 тысяч тестов на COVID-19 в Петербурге

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