Медики за сутки провели почти 14 тысяч тестов на COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Медики за минувшие сутки обследовали на коронавирусную инфекцию 13827 жителей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В сообщении отмечается, что Северная столица продолжает борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В городе действует ряд ограничительных мер, в том числе режим всеобщей самоизоляции.

На сегодняшний день на карантине находятся 3717 горожан, из них 174 помещены в обсерватор. Также 938 граждан находятся на самоизоляции по предписанию санитарного врача, 2605 человек относятся к категории контактных, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Сотрудники справочной службы обработали 1707 вызовов по вопросам коронавирусной инфекции, зафиксированы 539 обращений, в частности, о прибытии из-за границы сообщили 35 человек.

Ранее сообщалось, что граждане с подозрением на наличие коронавирусной инфекции могут быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч рублей, если откажутся от проведения теста, передает «Дейта» со ссылкой на ТАСС.