Бывший сотрудник поджег автобазу после увольнения в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Мужчина поджег место своей работы после увольнения в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

По имеющейся информации, сообщение о возгорании в помещении на Софийской улице поступило в полицию вечером 15 мая. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что безработный мужчина забрался в служебное помещение автобазы, испортил там имущество, а затем совершил поджог, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Позже выяснилось, что поджигатель является бывшим сотрудником предприятия, а попасть в помещение ему удалось с помощью ключей, которые он не сдал при увольнении.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге неизвестный ночью совершил поджог автомобиля. Пламя успело повредить моторный отсек и обшивку машины, передает «РИА 56».