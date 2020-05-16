Врачи за сутки выявили еще 525 случаев коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Коронавирус за минувшие сутки выявили еще у 525 жителей Петербурга. Общее число пациентов с выявленной опасной инфекцией в городе достигло 10011. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе добавили, что жертвами инфекции стали шесть человек, 104 пациента успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц после полного выздоровления. Также число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 72 в Ленинградской области. Теперь в регионе насчитывается 1913 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице выздоровели 2109 человек, скончались 80, передает «Петербургский дневник».

Всего за истекшие сутки в РФ выявлено 9200 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Отмечается, что почти половина пациентов не имела клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 119 человек, 4940 успешно побороли опасное заболевание и были выписаны.