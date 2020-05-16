Суд отправил под домашний арест жителя Петербурга, ударившего сотрудника метро из-за маски

Санкт-Петербург, 16 мая. Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Марата Мамедова. Ранее мужчина напал на сотрудника метрополитена за то, что тот попросил его надеть медицинскую маску, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что обвиняемый не возражал против домашнего ареста. Срок меры пресечения назначен до 13 июля. В пресс-службе также сообщают, что инцидент произошел в четверг, 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская». Мамедов ударил кулаком по лицу контролера автоматических пропускных пунктов Санкт-Петербургского метрополитена.

После совершения преступления нарушитель скрылся, а контролеру потребовалась медицинская помощь. В настоящее время полицией в отношении Мамедова возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Как стало позже известно, ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.

Напомним, С 12 мая в Петербурге введен масочный режим. Жители Северной столицы встретили первые рабочие дни после самоизоляции в масках и перчатках. Требование является обязательным, нарушителям грозит штраф от 4 до 30 тысяч рублей.