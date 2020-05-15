Беглов посетил новый временный госпиталь Минобороны РФ в Пушкине

Санкт-Петербург, 15 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил новый медицинский центр для лечения пациентов с коронавирусом в Пушкине. Госпиталь был развернут по поручению президента РФ Владимира Путина силами Минобороны РФ.

Медицинский центр оборудован всей необходимой медицинской техникой для лечения пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. По словам Беглова, если появится необходимость, то временный госпиталь начнет принимать и гражданских тяжелобольных.

«В случае сложной ситуации Минобороны окажет помощь жителям нашего города», — рассказал Беглов.

Новое медучреждение было построено за 57 дней. В отделении реанимации подготовлено 10 инфекционных боксов для пациентов. Медучреждение оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких, лабораториями для исследования крови. Кроме того, в медцентре есть кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, компьютерной томографии и эндоскопии.