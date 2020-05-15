Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новый многофункциональный медцентр для борьбы с COVID-19 открылся в Пушкине

31
0 Оставить комментарий

Новый многофункциональный медцентр для борьбы с COVID-19 открылся в Пушкине

Санкт-Петербург, 15 мая. Новый многофункциональный медицинский центр для пациентов с коронавирусом открылся в Пушкине. Об открытии медицинского комплекса сегодня было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом с места события передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новый многофункциональный медцентр для борьбы с COVID-19 открылся в ПушкинеНовое медицинское учреждение для борьбы с опасной коронавирусной инфекцией было построено всего за 57 дней по заказу Министерства обороны РФ. Для возведения медцентра были задействованы почти 600 строителей.

Новый многофункциональный медцентр для борьбы с COVID-19 открылся в ПушкинеОтмечается, что новый комплекс рассчитан на 60 коек, по две в каждой палате. Для лечения пациентов центр был оснащен лучшими образцами медицинской техники и оборудования как отечественного, так и импортного производства.

Новый многофункциональный медцентр для борьбы с COVID-19 открылся в ПушкинеШтат сотрудников укомплектован персоналом, который прошел обучение на базе Военно-медицинской академии. Стоит подчеркнуть, что в общей сложности в РФ будет открыто 16 подобных госпиталей.

Новый многофункциональный медцентр для борьбы с COVID-19 открылся в Пушкине

Новости партнеров

Новости партнеров