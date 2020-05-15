Новый многофункциональный медцентр для борьбы с COVID-19 открылся в Пушкине

Санкт-Петербург, 15 мая. Новый многофункциональный медицинский центр для пациентов с коронавирусом открылся в Пушкине. Об открытии медицинского комплекса сегодня было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом с места события передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новое медицинское учреждение для борьбы с опасной коронавирусной инфекцией было построено всего за 57 дней по заказу Министерства обороны РФ. Для возведения медцентра были задействованы почти 600 строителей.

Отмечается, что новый комплекс рассчитан на 60 коек, по две в каждой палате. Для лечения пациентов центр был оснащен лучшими образцами медицинской техники и оборудования как отечественного, так и импортного производства.

Штат сотрудников укомплектован персоналом, который прошел обучение на базе Военно-медицинской академии. Стоит подчеркнуть, что в общей сложности в РФ будет открыто 16 подобных госпиталей.