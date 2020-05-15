Танк упал с прицепа на проезжую часть в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Танк упал с прицепа на проезжую часть во время транспортировки в районе развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе в Петербурге. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, инцидент произошел в 10.00 15 мая на 84-м километре Кольцевой автодороги. Танк свалился с грузового прицепа, который должен был доставить военную технику на ремонтный завод. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что танк убрали с проезжай части примерно через час, после чего движение по автотрассе возобновилось в штатном режиме.