Беглов посетил временный стационар для пациентов с коронавирусом в «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, 15 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил временный госпиталь для пациентов с легкой формой коронавируса в «Ленэкспо».

Во время визита врачи медучреждения рассказали градоначальнику об условиях содержания больных и мерах безопасности при работе с ними.

Напомним, что о создании временного медучреждения для пациентов с коронавирусной инфекцией заговорили еще в конце апреля. В начале мая госпиталь на одну тысячу коек уже был введен в эксплуатацию и принял первых 24 пациентов с выявленной опасной инфекцией. Позже было принято решение о расширении госпиталя до 2,5 тысячи мест. 9 мая сообщалось, что выделены средства на развертывание еще 474 коек.

Пациентов размещают в отдельных боксах на 1-2 человека. Медучреждение оснащено всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

В госпитале проходят лечение пациенты только с легкой формой инфекции. Если состояние больного будет ухудшаться, то его по решению медиков могут перевести в ближайший стационар.