Желающих провериться на коронавирус разделили на приоритетные группы в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. В петербургском комитете по здравоохранению рассказали, что для тестирования на коронавирус медики теперь будут выбирать из потока пациентов тех, кому нужно пройти обследование в первую очередь. Желающих пройти тестирование на коронавирусную инфекцию поделили на три приоритетные группы.

В новом документе говорится о том, что разделение пациентов на приоритетные группы было организовано для недопущения задержек во время проведения лабораторных исследований. Группы приоритетности были определены недавно вышедшими методическими указаниями Роспотребнадзора.

Отмечается, что к приоритетам 1-го уровня относятся те, кто приехал из-за рубежа с симптомами инфекции, контактировавшие с больным COVID-19 лица, люди с диагнозом «внебольничная пневмония», имеющие риск инфицирования медработники, а также те, кто находится в «закрытых коллективах по длительному уходу», например, интернатах и пансионатах, и у кого есть респираторные симптомы, передает «Петербургский дневник».

К приоритетам 2-го уровня относятся пожилые люди старше 65 лет с характерными симптомами и медицинские работники, имеющие риск инфицирования (их необходимо тестировать 1 раз в неделю).

Приоритет 3-го уровня — у организованных коллективов детей (открытого типа) при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих коронавирус.

«Иные категории относятся к приоритетам более низкого уровня», – говорится в документе.

Медики предположили, что разделение групп по приоритетности вызвано возросшим потоком пациентов. Отмечается, что в ближайшем будущем городской комитет по здравоохранению должен уточнить порядок тестирования людей из групп наименьшей приоритетности.