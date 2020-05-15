Медики за сутки выявили 541 случай коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Медики за прошедшие сутки выявили коронавирус еще у 541 жителя Петербурга. Это стало рекордным показателем суточного прироста пациентов с опасной инфекцией в городе. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что новые случаи коронавируса также были выявлены в Ленинградской области — 66 за 24 часа, передает «Петербургский дневник».

Отмечается, что с начала пандемии в Северной столице выявлены 9486 случаев коронавируса, 2005 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны после полного выздоровления, жертвами инфекции стали 74 человека, в том числе пятеро за минувшие сутки.

Всего за минувшие сутки в РФ выявили 10598 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Отмечается, что 113 человек скончались, 4696 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.