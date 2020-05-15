ТЦ «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновляют работу с 15 мая в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Крупные торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновляют работу с 15 мая в Петербурге. Отмечается, что магазины в ТЦ начнут принимать клиентов, но с определенными ограничениями.

В сообщении говорится, что в торговом центре применят дополнительные санитарные меры, которые будут касаться как посетителей, так и сотрудников. Дезинфекцию мест общего пользования будут проводить чаще. Кроме того, в зданиях установят дополнительные дезинфицирующие средства для рук, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что при посещении ТЦ необходимо носить маску и строго соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Подчеркивается, что пока останутся закрытыми для посещения детские площадки, кафе, рестораны и кинотеатры.