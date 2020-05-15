Петербуржцам объяснили необходимость введения масочного режима

Санкт-Петербург, 15 мая. Использование масок сегодня должно стать нормой, чтобы скорее снять ограничительные меры, заявил журналистам Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ.

С 12 мая в Петербурге начал действовать масочный режим, в рамках которого горожане должны носить маски и перчатки в общественных местах. Однако меры защиты начали критиковать в соцсетях. В частности, распространялось видео, в котором губернатор Петербурга более месяца назад подвергал сомнению достаточную эффективность масок против коронавируса.

«Должен подчеркнуть, что меняется не само отношение к маскам, меняется ситуация. И мы видим, что если мы уменьшаем следование рекомендациям, уменьшаем ограничительные меры, уменьшается индекс изоляции, то это неизбежно очень быстро сопровождается ростом числа больных коронавирусной инфекцией», — заявил Шляхто, возглавляющий рабочую группу при губернаторе города по организации медпомощи в условиях COVID-19.

Он подчеркнул, что вопрос снятия ограничительных мер и возвращения к нормальной жизни напрямую связан с гражданской позицией населения и соблюдением рекомендаций.

Шляхто добавил, что сегодня ношение масок должно стать нормой, что позволит быстрее снять в Северной столице ограничительные меры.

В ночь на пятницу Университет Джонса Хопкинса озвучил данные, согласно которым, более 300 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции во всем мире. В России выявлено 252 245 заболевших, зарегистрировано 2305 летальных случаев. Петербург входит в тройку российских городов с наибольшим распространением коронавируса. На 13 мая здесь зарегистрировано 8945 случаев заражения COVID-19. Умерли 69 человек.

В ночь на пятницу стало известно, что в Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. Как сообщали «Известия», у всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19. Всего в столице умерли 1358 человек с коронавирусом.